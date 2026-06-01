(Video) Požar u Novom Sadu: Vatra buknula u stanu tokom pripreme večere

Na teren su izašla tri vatrogasna vozila Nema povređenih, a manja količina dima pojavila se u hodniku zgrade Večeras je u Novom Sadu došlo do incidenta kada je izbio manji požar u stanu u Gogoljevoj ulici. Najverovatnije je došlo do požara tokom pripreme večere. Na lice mesta izašla su tri vatrogasna vozila, ali na svu sreću sve je rešeno upotrebom PP aparata. Manja količina dima pojavila se u hodniku zgrade. Nema povređenih lica.