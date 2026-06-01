Pregovori SAD i Irana traju, Izrael intenzivirao operacije u Libanu

SAD i Iran razmenjivali su tokom vikenda poruke tražeći izmene nacrta sporazuma koji bi produžio primirje i omogućio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ali nije bilo jasno da li dve strane ostvaruju značajniji napredak.

Za to vreme, Izrael je proširio kopnenu ofanzivu u Libanu, čime je narušeno krhko primirje sa severnim susedom. Predsednik SAD Donald Trump rekao je da se njegovim predloženim sporazumom jasno predviđa "da Iran neće imati nuklearno oružje", navodi se u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Trump se nije javno oglašavao o Iranu od sastanka u Situacionoj sobi Bele kuće u petak, kada je rekao da očekuje da će objaviti postizanje sporazuma. U objavi na društvenim