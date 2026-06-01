Pola miliona vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu u Beogradu

Bujanovac, 1. jun 2026. (foto SPC) – Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika od Spasovdana do nedelje uveče, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Uprava Hrama, kako kažu, o tome vodi tačnu evidenciju. “Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga”, navodi se u saopštenju. Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do 31. maja u 20.35 časova, kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika. Časni pojas