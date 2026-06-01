Udruženja: Nedopustiva sprečavanja novinara da prisustvuju javnim sednicama

Novinarska udruženja reagovala su zbog zabrane prisustva novinarima na sednici Skupštine opštine Kula, na kojoj se bira predsednik opštine, kao i zbog postupanja Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, koje nije omogućilo novinaru Vuku Cvijiću da prati javnu sednicu ovog tela.

Foto: Cenzolovka NUNS: Institucije moraju dozvoliti novinarima da prisustvuju javnim sednicama Nezavisno udruženje novinara Srbije osuđuje postupanje Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koje nije omogućilo novinaru Vuku Cvijiću da prati javnu sednicu ovog tela, kao i zabranu prisustva novinarima na sednici Skupštine opštine Kula, na kojoj se bira predsednik opštine. Novinar Vuk Cvijić danas je došao na javnu sednicu Nastavno-naučnog