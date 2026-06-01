Udruženja: Nedopustiva sprečavanja novinara da prisustvuju javnim sednicama
Cenzolovka pre 36 minuta
Novinarska udruženja reagovala su zbog zabrane prisustva novinarima na sednici Skupštine opštine Kula, na kojoj se bira predsednik opštine, kao i zbog postupanja Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, koje nije omogućilo novinaru Vuku Cvijiću da prati javnu sednicu ovog tela.
Foto: Cenzolovka NUNS: Institucije moraju dozvoliti novinarima da prisustvuju javnim sednicama Nezavisno udruženje novinara Srbije osuđuje postupanje Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koje nije omogućilo novinaru Vuku Cvijiću da prati javnu sednicu ovog tela, kao i zabranu prisustva novinarima na sednici Skupštine opštine Kula, na kojoj se bira predsednik opštine. Novinar Vuk Cvijić danas je došao na javnu sednicu Nastavno-naučnog