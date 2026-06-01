Epilog Skupštine Partizana: Mijatović podneo neopozivu ostavku i napustio klub

Održana je Skupština Fudbalskog kluba Partizan. Predsednik Rasim Ljajić saopštio je na konferenciji za medije da je nakon konstruktivne rasprave napravljen pomak ka stabilizaciji kluba. – Upravni odbor ostaje u istom sazivu i potvrđen im je manadat – rekao je Ljajić, pa saopštio rezultate glasanja. ZA – UZDRŽANI – PROTIV Rasim Ljajić 32-2-3 Danko Lazović 25-3-5 Predrag Mijatović 11-5-20 Milka Forcan 23-4-6 Vojislav Lazarević 20-3-8 Potpredsednik za sportska pitanja