Spartak „prokockao“ veliku prednost, ali je posle produžetka ipak postao šampion Srbije

Košarkaši Spartaka su u Nišu posle produžetka pobedili FMP sa 76:73 i tako su po prvi put postali šampioni Srbije.

FMP je imao dva puta prednost na samom startu duela, a onda su Subotičani preuzeli vođstvo i nisu ga puštali do kraja duela. Posle prve deonice je bilo 24:19, a na poluvremenu je Spartak imao sedam razlike (41:34). KLS, finale FMP – Spartak Subotica 73:76 (19:24, 15:17, 16:22, 18:5, 5:8) Dvorana: Čair (Niš) Sudije: Belošević, Obrknežević, Ćalić Spartak Subotica: Cerovina, Drobnjak 13, Henlan 25, Momirov 2, Medarević 5, Gegić 2, Tompson 2, Ilić 7, Hokis, Bodrožić,