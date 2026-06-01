SPC objavio koliko se vernika poklonilo Časnom Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save

Od Spasovdana do večeras u 20.35 časova Časnom Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je večeras Srpska pravoslavna crvka. „Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom Pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga“, navodi se u saopštenju SPC-a. Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom