Vlada produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo do 7. juna

Danas pre 13 sati  |  Beta
Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna.

Do tada će akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku. Vlada je 14. maja donela odluku o privremenom smanjenju akciza zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled poskupljenja sirove nafte na svetskom tržištu.
