Čubrilo upozorava na veoma nestabilno vreme: Danas i u sredu očekujemo veće nepogode sa gradom i olujnim vetrom

Marko Čubrilo najavio je veoma nestabilno vreme u regionu tokom narednih dana, uz povećan rizik od lokalnih nepogoda, naročito u sredu kada će preko naših krajeva preći novi hladni front.

Prema njegovoj prognozi, danas će se preko regiona premeštati frontalna zona koja donosi naoblačenje, kišu i lokalne grmljavinske pljuskove. Na pojedinim područjima, pre svega na istoku regiona, moguća je pojava lokalnih nepogoda. Uz prolazak fronta očekuje se i severozapadni vetar, koji će povremeno biti jak. „Dnevne temperature danas će se kretati od oko 17 stepeni na severozapadu do 27 stepeni Celzijusa na istoku regiona. U utorak se očekuje nešto mirnije vreme,