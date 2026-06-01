Voda u Čačku i dalje nije za piće: Čekaju se rezultati analiza, cisterne ostaju na ulicama

ČAČAK: Nakon velike havarije i saniranja kvara na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, gradsko područje Čačka uredno je snabdeveno vodom za tehničku upotrebu, dok se voda u pojedinim selima u području Mojsinja i Donje Trepče još uvek čeka.

Voda se već izbistrila, tako da jeZZJZ Čačak jutros započeo ispitivanja i očekuje da uskoro voda sa slavina bude i za piće. - Zavod za javno zdravlje uzima uzorke tokom tri dana i, ukoliko rezultati budu uredni, pravi se pauza od tri dana, nakon čega se uzima kontrolni uzorak. Ako i taj nalaz bude ispravan, ZZJZ Čačak proglasiće vodu hemijski i bakteriološki ispravnom za piće, rekao je za RINU pomoćnik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Pošto je voda koja se