Zabrana izvoza nafte i naftnih derivata produžena do 2. jula

Ilustracija (Foto: Krivosheev Vitaly/shutterstock.com) Vlada Srbije usvojila je na vanrednoj sednici izmenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula 2026. godine. - Ova odluka je doneta imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu - saopšteno je iz Vlade.