Makron tvrdi da je francuska vojska zaplenila tanker sa naftom iz Rusije

Predsednik Francuske Emanuel Makron objavio je da se francuska mornarica ukrcala na još jedan tanker za prevoz nafte pod međunarodnim sankcijama, "Tagor", koji je isplovio iz Rusije. "Naša odlučnost je nepokolebljiva i apsolutna.

Ova operacija je izvedena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, i uz strogo poštovanje pomorskog prava", rekao je Makron u objavi na društvenoj mreži X. La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale. Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,…