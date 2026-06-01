Univerzitet u Beogradu među 1,9 odsto najboljih na svetu: Zauzeo 393. mesto na globalnoj listi

Univerzitet u Beogradu našao se među 1,9 odsto najboljih svetskih univerziteta.

Najveće globalno akademsko rangiranje postavilo je beogradski Univerzitet na 393. poziciju u konkurenciji od 21.291 univerziteta, saopšteno je iz Rektorata Univerziteta u Beogradu. Lista Global 2000 koju objavljuje "Center for World University Ranking" sačinjena je na osnovu analize više od 80 miliona podataka, i po svim kriterijumima Univerzitet u Beogradu dobio je najviše ocene. Ključni elementi na osnovu kojih je rangiranje vršeno su kvalitet obrazovanja,