Velika zaplena droge u Zaječaru: Uhapšene dve osobe sa skoro tri kilograma marihuane i osam grama kokaina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su danas D.

H. (26) i S. R. (31) iz ovog grada kada su prilikom pretresa pronašli, kako se sumnja, 2,9 kilograma marihuane i osam grama kokaina. Pripadnici MUP Zaječar, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. H. i S. R, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Zaječar. Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, kao i više