Goreo napušteni magacin kod Železničke stanice u Kragujevcu (FOTO)

Oko dva po ponoći Operativni centar Vatrogasno spasilačke brugade u Kragujevcu dobio je dojavu da gori objekat na Zelezničkoj stanici.

Goreo je napušten magacin pored Železničke stanice, površine 500 kvadrata. Požar je gasilo 15 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila. Pre nego što je stigla vatrogasna ekipa, krov se urušio, ali je brzom intervencijom lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Spaseno je oko 300 kvadrata prostora, nije bilo povređnih.