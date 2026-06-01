Hrvatski reprezentativac Ivan Marcelić novo pojačanje Radničkog

Vaterpolo klub Radnički nastavlja da formira tim za najveće domete u narednoj sezoni.

Nakon povratka najboljeg strelca u istoriji kluba Nikole Lukića, drugo pojačanje novog-starog šampiona Srbije i regiona je hrvatski reprezentativni golman Ivan Marcelić (32), koji u Kragujevac stiže iz redova zagrebačke Mladosti. Reč je o jednom od najiskusnijih golmana regionalnog vaterpola, članu hrvatske reprezentacije i osvajaču medalja na najvećim međunarodnim takmičenjima, među kojima i zlata na Svetskom prvenstvu. Marcelić je tokom većeg dela karijere branio