RHMZ upozorava na nevreme: Pljuskovi, grmljavina i grad mogući od 1. do 4. juna

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode koje se očekuju širom Srbije u periodu od 1. do 4. juna. Prema najavama meteorologa, početak sedmice obeležiće promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova, grmljavine, jakog vetra i lokalno obilnijih padavina.

Najveći rizik od izraženijih vremenskih nepogoda očekuje se u ponedeljak, 1. juna, kada je za područja Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Istočne Srbije, kao i jugoistočne i jugozapadne delove zemlje na snazi narandžasti meteoalarm. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost pojave grada, jakih pljuskova i više od 10 litara kiše po kvadratnom metru u periodu kraćem od tri sata. Prema prognozama, nestabilno vreme zadržaće se tokom većeg dela sedmice. Za sredu, 3. jun,