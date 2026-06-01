Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora SAD i Irana i statusa Ormuskog moreuza

Cene nafte porasle su ovog jutra zbog neizvesnosti oko izgleda za pronalaženje rešenja sukoba na Bliskom istoku, pa je cena sirove nafte marke Brent porasla na 93,01 dolara po barelu.

Ilustracija Foto: Tanjug/ AP Photo/ Ghaith Alsayed Fjučersi sirove nafte marke Brent za avgust na londonskoj berzi ICE Futures Berze trguju se po ceni od 93,01 dolara po barelu, što je povećanje od 1,89 dolara u odnosu na prethodno zatvaranje. Julski fjučersi sirove nafte marke WTI na elektronskoj trgovinskoj sesiji Njujorške robne berze (NYMEX) porasli su za 2,21 dolara na 89,57 dolara po barelu. Tokom vikenda, SAD i Iran su razmenili predloge za nacrt sporazuma