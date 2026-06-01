Premijer Mađarske najavio izmenu ustava radi smene predsednika države

Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je danas da će njegova stranka Tisa pokrenuti proceduru za izmenu ustava radi smene predsednika dr Tamaša Suljoka.

Mađarski premijer Peter Mađar, foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda Mađar je na konferenciji za medije, nakon sastanka sa Suljokom, rekao da je predsednik odbio da podnese ostavku i da će naložiti poslanicima svoje stranke Tisa da odmah započnu neophodne procedure za smenu predsednika, što bi trebalo da traje oko mesec dana. On je ranije mađarskom predsedniku dao rok do 31. maja da podnese ostavku. "Mađarska ne pripada Tamašu Suljoku, niti Viktoru Orbanu. Ne pripada