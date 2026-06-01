Vlada Srbije produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. jula

Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata.

Benzinska pumpa, ilustracija, foto: Srđan Ilić Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na današnjoj vanrednoj sednici Vlada je usvojila izmenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula 2026. godine. "Ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu", navodi se u