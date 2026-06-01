Policajac udario pešaka, pa pobegao, žrtva preminula od zadobijenih povreda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su F.

A. (2001) iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj nezgodi. Sumnja se da je F. A., policajac Policijske uprave u Vranju, van dužnosti, u noći između 29. i 30. maja ove godine, u okolini Vranja, vozeći automobil udario pedesetogodišnjeg pešaka i udaljio se sa mesta nesreće. Pešak je od zadobijenih povreda preminuo, a policija je