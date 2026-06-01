Potpisan ugovor o pravljenju gasne elektrane u Nišu

NIŠ Predstavnici Elektroprivrede Srbije (EPS) i kompanije Sokar (Socar) iz Azerbejdžana potpisali su danas Osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu, saopštio je EPS.

Dokument su, kako je navedeno u saopštenju, potpisali generalni direktor EPS Dušan Živković i predsednik Sokara Rovshan Najaf tokom Nedelje energetike u Bakuu, u prisustvu predsednika Azerbejdžan Ilhama Alijeva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj