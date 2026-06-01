Filip Barna MVP! FMP poražen od Spartaka u finalu!

Košarkaši subotičkog Spartaka pobedili su FMP rezultatom 76:73 u finalu F4 turnira i postali šampioni Srbije.

Po prvi put posle 53 godine Srbija ima šampiona koji se ne zove Partizan ili Crvena zvezda. Ova utakmica je bila izuzetno napeta i puna preokreta, Spartak je imao dvocifrenu prednost par minuta pre kraja meča, ali je FMP uspeo da izvuče produžetak i umalo ukrade pobedu u regularnom delu utakmice. Posle produžetka je Spartak pobedio FMP i osvojio pehar, a nakon utakmice dogodila se bizarna situacija. Nagrada za MVP finala (Fajnal For turnira) dodeljena je igraču