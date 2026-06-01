"Idem prema Sarajevu..." Pevač slomljen zbog smrti žene Halida Bešlića: Odmah uradio jednu stvar

Pevač narodne muzike, Osman Hadžić, oglasio se nakon smrti Sejde Bešlić, supruge pevača Halida Bešlića.

Osman, koji je veoma blizak prijatelj porodice Bešlić, nije mogao da sakrije tugu i bol koju oseća zbog gubitka, a vest o Sejdinoj smrti saznao je tek nakon 3 sata. - Upravo sam saznamo, pre 10 minuta. Idem prema Sarajevu - rekao je slomljen Osman Hadžić, koji se odmah uputio ka porodičnoj kući Bešlića, gde je sin Dino sa svojim bližnjima. Nakon što je u javnost dospela tužna vest, oglasio se menadžer pokojnog Halida, koji je bio veliki prijatelj porodice Bešlić.