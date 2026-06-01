Policija je odvela u Lazu Lazarević, smestili je na psihijatriju! Mina Kostić rođena pod jednim imenom, predstavlja se drugačije, a u ličnoj karti piše treće

Pevačica Mina Kostićprimljena je u nedelju u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević".

Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Mina je, kako smo saznali, smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja. Kako smo saznali, Mina je u subotu potražila lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu. Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle