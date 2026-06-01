Veliki obrt pred Mundijal! Prelomio u poslednji čas: Odbio Italiju, Popović ga odmah poveo na Svetsko prvenstvo!

Selektor fudbalske reprezentacije Australije Toni Popović objavio je danas konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Popović je na spisak uvrstio i 22-godišnjeg Kristijana Volpata, koji je neposredno pred Mundijal odlučio da nastupa za Australiju, a ne za Italiju. On je još 2022. godine odbio poziv Australije za Mundijal u Kataru, jer je verovao da može da dogura do seniorske reprezentacije Italije i nije želeo da "prenagli odluku". Tada je otvoreno poručivao da je spreman da čeka šansu među Azurima. U međuvremenu je nastupao za mlađe selekcije Italije, uključujući U21 tim, ali