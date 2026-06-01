FMP tvrdi da su sudije odlučile šampiona Srbije: Pogledajte sporne detalje sa finala protiv Spartaka

Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su šampionsku titulu u Srbiji pobedom protiv FMP-a u niškoj hali Čair - nakon velike drame i produžetka! Bilo je na kraju 76:73 za tim iz Subotice, a ekipa iz Železnika smatra da su na takav rezultat uticala i trojica arbitara.

To je posle meča istakao trener Saša Nikitović, a zatim se oglasio i klub. FMP iz Železnika se oglasio na društvenim mrežama, gde je istakao dva detalja koji su se dogodili tokom produžetka. Reč je o jednoj akciji u kojoj je Spartak postigao poene i jednoj akciji FMP-a u kojoj nije dosuđen faul za "Pantere". Pogledajte sporne situacije sa meča u Čairu: Trener tima iz Železnika Saša Nikitović je nakon meča komentarisao suđenje trojke Belošević Obrknežević, Ćalić i