"Krenuo sam za Sarajevo": Pevač bio uz Halida do poslednjeg dana, sad ga potresla Sejdina smrt

Hadžić, koji je blizak prijatelj porodice Bešlić, nije krio tugu i šok zbog gubitka, navodeći da je vest saznao tek nekoliko sati nakon što je objavljena.

Kako je istakao, odmah se uputio ka Sarajevu. - Krenuo ka porodičnoj kući Bešlićevih, gde se nalazi sin Dino sa najbližim članovima porodice. Nakon što je vest o smrti Sejde Bešlić dospela u javnost, oglasio se i menadžer pokojnog pevača, koji je takođe bio blizak prijatelj porodice. Kako je naveo, Sejda je duže vreme imala zdravstvene probleme i danas, 1. juna, oko 15 časova, izgubila je najtežu bitku. Poslednjih mesec dana provela je u bolničkom lečenju. -Malopre