Stravična detonacija na poznatom letovalištu: Eksplozije trajale satima, ima povređenih (video)

Duga eksplozija, praćena nizom manjih, potresla je jutros oblast Salina na Malti nakon što je eksplodirala fabrika vatrometa, izbacivši gust stub dima visoko u vazduh.

Eksplozija u fabrici u Lurdu na putu Trik il-Kadi oštetila je obližnje zgrade, a dva poljoprivrednika, starosti 47 i 67 godina, koji su radili na obližnjim poljima, zadobili su lakše povrede i hospitalizovani su zbog šoka. Policija je potvrdila da su svi radnici fabrike i stanari iz komšiluka bezbedni, piše Tajms of Malta. Prva detonacija odjeknula je oko 6:30, a stup dima bio je vidljiv iz mnogih delova ostrva. Brojni stanovnici iz središnjih i sjevernih dijelova