Pojačan nadzor saobraćajne policije u narednih sedam dana: Evo ko će biti pod posebnom kontrolom

Od danas do 7. juna 2026. godine, u 34 evropske države članice Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL) biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.

Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju MUP-a. Posebna pažnja skreće se na to da je tokom prošle godine svako peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od