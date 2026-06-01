AMSS: Pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na autoputevima i glavnim putnim pravcima.

Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se i na mestima gde se izvode radovi. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. AMSS na tim deonicama upozorava i na slabu vidljivost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.