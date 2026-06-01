ANEM: Nedopustivo sprečavanje novinara da prate sednicu SO Kula kao i sednice Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) smatra nedopustivom i nedemokratskom odluku da se novinarima ne dozvoli da izveštavaju o izboru predsednika opštine Kula i poziva organe te lokalne samouprave da omoguće pristup sednici svim akreditovanim medijama i novinarima.

U Kuli je danas druga sednica Skupštine opštine, na kojoj je izabrana predsednica opštine. Ekipa N1 izvestila je da nije puštena u zgradu Skupštine, iako je poslala akreditaciju, kao i da nijednom lokalnom novinaru takođe nije dozvoljeno da uđe na izbornu sednicu. Pripadnik obezbeđenja koji je lociran ispred zgrade rekao je reporteru N1 da su od svog šefa dobili zadatak da ih ne puste u zgradu Skupštine opštine. Kada je ekipa N1 pitala zašto, policajci, pripadnici