(FOTO, VIDEO) Hrvatici na Malti eksplozija raznela sobu: "Mislile smo da je rat, kao da nas bombarduju"

Muškarci starosti 67 i 47 godina, obojica stanovnici zaliva Svetog Pavla, u trenutku eksplozije nalazili su se na poljima u blizini fabrike.

Zbog šoka izazvanog eksplozijom prevezeni su vozilom hitne pomoći u bolnicu. Lekari su utvrdili da su obojica zadobili lakše povrede, prenosi N1 Zagreb. Policija je potvrdila da u trenutku eksplozije nijedan od licenciranih radnika fabrike nije bio na lokaciji. Snažna eksplozija u fabrici pirotehnike na Malti rano jutros potresla je velik deo ostrva, a udarni talas razbio je prozore na obližnjim zgradama. Među onima koji su se našli usred haosa bile su i dve