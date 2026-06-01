Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Od 3. juna uvodi se noćno zatvaranje dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave - Kalemegdana, najavljeno je danas.

U periodu od 00.30 do 4.30 časova biće zatvorene Sahat kapija, Kralj kapija, Defterdareva kapija i Despotova kapija, saopštilo je Javno preduzeće "Beogradska tvrđava". Mera je uvedena radi veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati. Park Kalemegdan i Donji grad ostaju otvoreni i u tom terminu, precizira se na sajtu tog preduzeća.