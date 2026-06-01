Kremlj: Odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima Rusiji izazvala bi recipročne mere

N1 Info pre 6 sati  |  Beta
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je u Moskvi da odluka Srbije o ukidanju bezviznog režima sa Rusijom ne bi mogla biti jednostrana, bez recipročnih mera. "Po pravilu, takve su odluke simetrične.

Donose se na osnovu reciprociteta", rekao je Peskov novnarima u Kremlju, povodom navoda da bi Srbija mogla ukinuti bezvizni režim sa Rusijom, prenela je agencija Tass. Ruski list Izvestija prethodno je danas objavio da u Srbiji jačaju rasprave o antiruskim inicijativama, uključujući i moguće ukidanje bezviznog režima sa Rusijom do kraja godine, radi pristupanja Evropskoj uniji (EU).
