Liban saopštio da je Hezbolah prihvatio američki predlog o prekidu napada sa Izraelom

Libanske vlasti saopštile su u ponedeljak da je Hezbolah prihvatio američki predlog o „uzajamnom prekidu napada“ sa Izraelom, nakon što je Donald Tramp izjavio da su mu obe strane obećale deeskalaciju u Libanu uoči izraelsko-libanskih pregovora u Vašingtonu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u ponedeljak da je Trampu naglasio da će Izrael napasti „terorističke“ mete u Bejrutu, ukoliko Hezbolah ne prekine napade na izraelske gradove. „Istovremeno, Izraelske odbrambene snage nastaviće operacije u južnom Libanu u skladu sa planom“, saopštio je Netanjahu. „Libanske vlasti primile su potvrdu da je Hezbolah prihvatio američki predlog o uzajamnom prekidu napada“, navodi se u saopštenju libanske ambasade u