Na današnji dan, 1. jun: Rođena Merilin Monro, počela sa radom prva javna telefonska govornica

Na današnji dan, 1. jun, dogodilo se: 1198. Vizantijski car Aleksije III Andjeo odobrio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir na Svetoj Gori, srpski manastir Hilandar. 1479. Osnovan je univerzitet u Kopenhagenu. 1562. Rimski car Ferdinand I i turski sultan Sulejman II Veličanstveni potpisali su mirovni sporazum kojim se Ferdinand odrekao Erdelja (današnji Banat) u korist turskog