Nevreme pogodilo Zapadnu Srbiju, na snazi upozorenje RHMZ-a

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu.

Očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mililitara za kratko vreme. Nevreme je prvo zahvatilo Zapadnu Srbiju. Jak vetar, pljuskovi i grmljavina u Čačku i Trsteniku, a u Kruševcu i grad. Nevreme praćeno jakim vetrom, obilnom kišom i mestimično sitnim gradom zahvatilo je, javlja RTS, teritoriju grada Kruševca. Padavine su i dalje u toku, uz povremenu grmljavinu. Prethodno je nevreme pogodilo i pojedine delove opštine Trstenik. Područje Čačka zahvatio