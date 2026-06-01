Pet saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu, žena teže povređena

U Beogradu se protekle noći dogodilo pet saobraćajnih nezgoda, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

U saobraćajnoj nesreći u Ulici Jurija Gagarina teže je povređena 50-godišnja žena koja je prevezena u Urgentni centar. U ostale četiri saobraćajne nezgode nije bilo teže povređenih osoba. Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 139 intervencija, od kojih je 30 bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.