(VIDEO) Eksplozija u fabrici vatrometa na Malti, građanima pucali prozori, ima povređenih

Snažna eksplozija u fabrici vatrometa u području Magtab rano u ponedeljak ujutru čula se širom velikog dela Malte, a stanovnici su prijavili razbijene prozore i podrhtavanje zgrada usled siline detonacije, javlja Malta today.

Prema prvim informacijama, dve osobe su povređene. Eksplozija se, kako navode, dogodila oko 6.30 časova u fabrici Ta' Lourdes. Policija je na licu mesta i u toku je istraga. Prema prvim informacijama, eksplozija je izbila unutar fabrike vatrometa. Za sada nema podataka o tome da li je neko povređen, navodi Malta today. Dve osobe, starosti 67 i 47 godina, obe iz Sent Pols Beja, nalazile su se na poljima u blizini fabrike u trenutku eksplozije, i prevezene su u