Međunarodna ROADPOL akcija kontrole saobraćaja usmerena na vozače dvotočkaša od 1. do 7. juna 2026.

U 34 evropske države, uključujući Srbiju, sprovodi se pojačana kontrola vozača motocikala, mopeda, bicikala i lakih električnih vozila radi povećanja bezbednosti u saobraćaju.

Od 1. do 7. juna 2026. godine u 34 evropske države članice ROADPOL mreže sprovodi se međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja fokusirana na vozače dvotočkaša – motocikala, mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Akcija ima za cilj otkrivanje i sankcionisanje prekršaja, kao i proveru tehničke ispravnosti i poštovanja propisa. Ozon N1 Info Beta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ističe da je prošle godine svaka peta poginula osoba u saobraćaju bila vozač dvotočkaša, što ovu grupu čini posebno ugroženom. Analize pokazuju da dve trećine nezgoda sa vozačima dvotočkaša izazivaju drugi vozači. Apeluje se na odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju. Insajder Jugmedia Blic

Saobraćajna policija će kontrolisati da li vozači i vozila ispunjavaju uslove za učešće u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Kontrole će biti sprođene u svim većim gradovima i regionima Srbije. Radio 021 Vranje news Pirotske vesti

