Nestabilno i toplo vreme u Srbiji sa upozorenjima na grmljavinske nepogode i lokalne nepogode od 1. do 4. juna

RHMZ izdao upozorenja zbog pljuskova, grada, jakog vetra i lokalnih nepogoda širom Srbije, sa posebnim upozorenjem za Zlatiborski i okolne okruge.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, grad i veće padavine za period od 1. do 4. juna 2026. godine, koje se odnosi na celo područje Srbije. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi, grad, jak vetar i količina padavina veća od 20 mm za kratko vreme. Hitna upozorenja biće izdavana jedan do dva sata unapred. Beta Insajder InfoKG RTK

Danas, 1. juna, očekuje se toplo i nestabilno vreme sa naoblačenjem koje će se širiti sa severa na ostale krajeve Srbije, uslovljavajući kišu, pljuskove i grmljavinu, uz mogućnost nepogoda i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 31 stepen Celzijusa. RTS N1 Info Telegraf Telegraf

U centralnim i zapadnim delovima Srbije očekuju se najjače oluje sa mogućnošću padavina iznad 50 l/m², gradom i udarima vetra preko 70 km/h. Za ove regione na snazi je narandžasti meteoalarm, dok je u ostalim delovima Srbije žuti meteoalarm. Blic Večernje novosti Blic

Ovog popodneva jako naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvata Vojvodinu, zapadne i jugozapadne delove Srbije, a očekuje se širenje ka centralnim, istočnim i južnim krajevima sa mogućim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Telegraf

Marko Čubrilo najavio je veoma nestabilno vreme u regionu sa povećanim rizikom od lokalnih nepogoda, naročito u sredu kada će preko Srbije preći novi hladni front sa kišom i jakim severozapadnim vetrom. Dnevnik

RHMZ je izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug zbog intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada, uz savet da se građani ne izlažu napolju bez potrebe. Pored Zlatiborskog, izdato je i hitno upozorenje za Moravički, Kolubarski, Raški i Šumadijski okrug zbog intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i nepogoda. Nova Telegraf Danas Mondo RTV NIN Glas Zapadne Srbije Newsmax Balkans

U Novom Pazaru je zabeleženo kratkotrajno, ali intenzivno nevreme sa jakom kišom, grmljavinom i lokalnim pljuskovima, a tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje i lokalne nepogode sa gradom i jakim vetrom. RTV Novi Pazar

Provala oblaka u Brodarevu donela je jaku kišu i grad, a očekuje se da se snažan sistem sa kišom i grmljavinom širi dalje preko centralne Srbije, Beograda, istoka i juga zemlje sa mogućim nepogodama do kraja dana. Telegraf

U popodnevnim satima grad Čačak zahvatilo je snažno nevreme sa obilnom kišom i jakim vetrom, koje je izazvalo poplave i otežalo kretanje građanima. Pojedini delovi grada ostali su bez struje, a na auto-putu Miloš Veliki zbog smanjene vidljivosti došlo je do saobraćajnih problema. U opštini Arilje zabeležen je jak grad, a šteta u voćnjacima još nije poznata. Blic Euronews Dnevnik Kurir

Prognoze za naredne dane ukazuju na nastavak promenljivog i nestabilnog vremena sa čestim pljuskovima i grmljavinom, ali i periodima toplih dana sa temperaturama koje će često prelaziti 30 stepeni. Mondo Mondo N1 Info