Eksplozija u fabrici vatrometa na Malti: Razbijeni prozori i podrhtavanje zgrada zbog detonacije (VIDEO)

Snažna eksplozija u fabrici vatrometa u području Magtab rano u ponedeljak ujutru čula se širom velikog dela Malte, a stanovnici su prijavili razbijene prozore i podrhtavanje zgrada usled siline detonacije, prenosi N1.

Eksplozija se, kako navode, dogodila oko 6.30 časova u fabrici Ta’ Lourdes. Policija je na licu mesta i u toku je istraga. Prema prvim informacijama, eksplozija je izbila unutar fabrike vatrometa. Za sada nema podataka o tome da li je neko povređen, navodi Malta today. Stanovnici okolnih mesta naveli su da su eksploziju čuli sa udaljenosti od nekoliko kilometara, dok drugi tvrde da su osetili i udarni talas. Jedna osoba koja je u tom trenutku šetala pse u parku