(Foto) Obilni pljuskovi i vetar u Čačku i Kragujevcu: Oboreno drveće u parku, grom udario u banderu i izazvao požar

Jako nevreme praćeno obilnom kišom, vetrom i grmljavinom pogodilo je Čačak i okolinu. Snažna oluja zahvatila je i Kragujevac, gde je u naselju Bagremar, usled udara groma u banderu, izbio požar u blizini kuća.

Snažno olujno nevreme praćeno jakom kišom i grmljavinom zahvatilo je tokom popodnevnih sati i Kragujevac. "Odjednom se sve smračilo i počelo da pada. U naselju Bagremar usled udara groma u banderu izbio je i požar u blizini kuća Vatogasci su odmah došli na lice mesta, brzo reagovali i sprečili da se vatra dodatno proširi. Nakon sunčanog i toplog dana, vreme se za svega pola sata potpuno promenilo. Tamni oblaci nadvili su se nad grad, a usledili su jaki pljuskovi,