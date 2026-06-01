GSP nakon analize otkrio uzrok tramvajske nezgode na Dorćolu

U saobraćajnoj nezgodi na Dorćolu, kada je iskliznuo tramvaj na liniji 5, uzrok je bio ljudski faktor i neprilagođena brzina, saopštio je GSP "Beograd”.

Nadležne stručne službe JKP GSP "Beograd" okončale su analizu povodom udesa na Dorćolu, kada je 25. maja iskliznuo tramvaj tipa KT4 na liniji broj 5 u ulicama Cara Dušana i Knićaninove. Kako je saopšteno, analiza je pokazala da je uzrok nesreće ljudski faktor, odnosno postupanje vozača tramvaja. Iz GSP navode da infrastruktura nije bila uzrok iskliznuća, te da je skretnica na mestu događaja bila ispravna i funkcionalna, dok na koloseku nisu uočeni nedostaci.