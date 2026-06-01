MUP pokrenuo nacionalnu platformu "Sajber straža" za borbu protiv kriminala: "Cilj je sprečavanje novih krivičnih dela"

U okviru Dana MUP i Dana policije, pokrenuta je nacionalna platforma "Sajber straža" za prijavu i prevenciju visokotehnološkog kriminala, jačanje digitalne bezbednosti i efikasniju zaštitu građana i privrede u digitalnom prostoru.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je istakao da je "Sajber straža", dostupna na adresi https://sajberstraza.gov.rs, osmišljena kao jedinstveno mesto na kome će građani i pravna lica moći da prijave različite oblike krivičnih dela u digitalnom okruženju, dobiju pouzdane informacije i blagovremena upozorenja, prepoznaju rizike i unaprede svoju bezbednost prilikom korišćenja interneta i digitalnih servisa, saopšteno je iz MUP. "Cilj platforme nije samo da