Predrag Mijatović podneo neopozivu ostavku: "Ovo ne treba da ide dalje"

Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan.

"Definitivno moram da podnesem neopozivu ostavku kao član UO i potpredsednik za sportska pitanja. Ovo ne treba da ide dalje. Kao potpredsednik za sportska pitanja pred vama i svim navijačima, uz zahvalnost skupštini", poručio je Mijatović, prenosi Arena sport. Mijatović je ovu odluku saopštio nakon sednice Skupštine na kojoj je 20 delegata glasalo protiv njega, odnosno za jedan glas nije smenjen. Na konferenciji je naglsio da je za transfer fudbalera Andreja