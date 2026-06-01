Snažna eksplozija na Malti: Fabrika vatrometa eksplodirala, gust dim prekrio nebo

Snažna eksplozija praćena nizom manjih eksplozija potresla je Maltu u ponedeljak rano ujutru nakon što je eksplodirala fabrika vatrometa, izbacivši gusti oblak belog i sivog dima visoko u nebo.

Dva muškarca, stara 67 i 47 godina, prevezena su u bolnicu sa lakšim povredama nakon eksplozije, prenosi Malta tudej. Dvojica povređenih, obojica stanovnici zaliva Sent Pols, bili su na poljima u blizini fabrike u vreme eksplozije i, kako je navedeno, pretprpeli su šok. Kako se navodi, eksplozija se dogodila oko 6.30 časova po lokalnom vremenu. Od siline detonacije okolne zgrade su se tresle, a očevici tvrde da se eksplozija čula daleko.