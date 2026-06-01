Vlada Srbije produžila važenje uredbe o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 2. jula

Vlada Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici primenu privremene mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžila do 2. jula.

Ta odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu, navedeno je u saopštenju Vlade. Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata usvojena je početkom marta ove godine. Gorivo u Evropi nastavlja da poskupljuje: Cene u aprilu bile više za 20 odsto