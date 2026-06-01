Makron: Francuska zaustavila tanker koji je plovio iz Rusije

Francuska mornarica je zaustavila "Tagor", još jedan tanker pod međunarodnim sankcijama koji je isplovio iz Rusije, izjavio je jutros predsednik Francuske Emanuel Makron.

Operacija je izvedena juče, u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, i uz strogo poštovanje pomorskog prava, napisao je Makron na mreži X. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine. Makron je naveo da ovi brodovi, koji zanemaruju čak i najosnovnija pravila plovidbe, takođe